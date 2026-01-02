Италианската полиция върна откраднат пръстен на млад бразилец, който планирал пътуване от Милано до Верона, за да направи там под емблематичния балкон на Жулиета предложение за брак на приятелката си, предаде АНСА. Пръстенът бил в багажа на бразилеца, откраднат на централната гара в Милано на 29 декември. Мъжът подал сигнал в полицията за кражбата.

Историята има щастлив край, тъй като полицията успяла да открие багажа на 28-годишния бразилец и така да му върне и годежния пръстен. Откриването е станало възможно чрез Джи Пи Ес устройството в раницата на туриста. Крадецът се оказал 35-годишен алжирец, който бил заловен в милански бар.

Бижуто заедно с багажа били върнати на туриста в полицейско управление в Милано, който дошъл там заедно с приятелката си. Тогава бразилецът решил да не чака да стигне във Верона, а направо предложил насред полицейския участък брак на приятелката си, като й поднесъл току-що върнатия му пръстен.

Редактор: Мария Барабашка