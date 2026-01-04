В двора на малка църква в ирландското селище Бохо се крие неочаквана надежда в борбата срещу едно от най-големите предизвикателства на съвременната медицина – антибиотичната резистентност.

Местна легенда, предавана от поколения, разказва, че пръстта от гроба на свещеник, служил в църквата през XIX век, притежава лечебна сила. На смъртния си одър духовникът заявил, че земята от гроба му ще лекува болни. Десетилетия наред хората в района вярвали в това – когато някой се разболеел тежко, близките му поставяли малко пръст в платнена торбичка близо до главата му. И макар историята да звучи като фолклор, резултатите се оказват впечатляващи – в голям процент от случаите болните действително се възстановявали.

Резистентност към антибиотици или защо над 1 милион души са загинали заради устойчивите на лекарства бактерии?

Любопитството на учените било събудено от тези разкази. Биолог решава да изследва загадъчната пръст и открива в нея непозната до този момент бактерия. Оказва се, че тя произвежда изключително силни вещества, действащи срещу някои от най-опасните патогени, устойчиви на съвременните антибиотици. Според изследователите на базата на тази бактерия могат да бъдат разработени до 20 нови антибиотика – потенциален пробив в момент, когато все повече инфекции стават трудни или дори невъзможни за лечение.

Откритието идва в ключов момент за медицината. Световната здравна организация от години предупреждава, че човечеството навлиза в ера, в която обикновени инфекции отново могат да бъдат смъртоносни заради резистентността към лекарства. Така една стара легенда от малко ирландско селце се превръща в реална научна надежда – доказателство, че понякога решенията на най-сериозните проблеми се крият на най-неочаквани места, дори в шепа пръст.

