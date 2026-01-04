Бабакар Мане е танцьор от Сенегал, който превзе световната сцена и постигна международни успехи.

„Дойче веле” разказва как любовта към танца и упоритият труд могат да разкрият един път отвъд граници и континенти.

Гледайте видеото.

Редактор: Цветина Петрова