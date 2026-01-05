Североизточният индийски град Колката се бори да запази последната трамвайна мрежа в страната. От стотици трамваи преди десетилетия днес по релсите се движат едва няколко. За жителите те са не просто транспорт, а символ на идентичност и памет.

От поколения емблематичните трамваи на Колката са живо свидетелство за колониалното минало на индийския мегаполис. С характерния си звън те бавно си проправят път през оживените улици и остават част от ежедневието на града. Днес обаче тази историческа транспортна мрежа е изправена пред несигурно бъдеще – Индия може да се сбогува с последните си трамваи.

"Бил съм свидетел на много промени. Когато започнах работа през 90-те години, в Колката се движеха около 340 трамвая. Постепенно броят им намаля до едва 7–8", каза кондукторът Бачу Сида.

През септември 2024 г. стана ясно, че щатът Западен Бенгал се готви да изпрати в историята – най-старата в Азия и последната в Индия трамвайна система. Като причина беше посочен нарастващият трафик в града. Макар властите да предложиха запазване на кратък маршрут с историческа стойност, решението предизвика силно обществено недоволство и доведе до съдебни спорове.

"Обичам трамваите повече от себе си. Те са част от живота ми, част от семейството ми. Ако изчезнат, ще бъде сякаш част от мен си отива", споделя Дийп Дас от Асоциация на потребителите на трамваи в Колката.

Първият трамвай, теглен от коне, се появява по улиците на града през 1873 г., като през 1902-ра мрежата се електрифицира. През 70-те години на миналия век тя е включвала 52 маршрута, през 2015-а те били 25, а днес са останали само два.

"Докато над 450 града по света възстановяват и модернизират трамвайните си мрежи, в нашия град ги изоставяме и отказваме да ги обновим", посочи Сагник Гупта от Асоциация на потребителите на трамваи в Колката.

За мнозина трамваите са не просто средство за придвижване, а символ на историята, идентичността и духа на града.

Редактор: Цветина Петкова