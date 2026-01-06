Снимка: БТА/АП
Спряно е движението на всички влакове
Сняг и лед продължават да нарушават въздушния и жп трафик в Нидерландия. Движението на всички влакове във вторник е спряно и стотици полети са отменени.
Нидерландската железопътна компания NS заяви, че влаковете няма да се движат заради проблеми, причинени от сняг и температури под нулата. Задръствания и много инциденти съпътстваха сравнително необичайното за района явление.
Летище „Схипхол“ отмени 450 полета заради тежки метеорологични условия в Амстердам
На летище "Схипхол" в Амстердам авиокомпанията KLM отмени около 300 полета за вторник, тъй като зимата парализира трафика на един от основните транзитни центрове в Европа за пети пореден ден.
Властите посъветваха хората да си останат вкъщи, ако е възможно. Затрудненията започнаха от понеделник, като само летище "Схипхол" в Амстердам отмени почти 500 полета. Общественият транспорт е силно засегнат на много места в страната. Очаква се снеговалежите в Нидерландия да продължат през цялата седмица.Редактор: Цветина Петкова
