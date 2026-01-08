Цяла Европа е изправена пред сериозна зимна обстановка, която вече води до отменени, забавени и пренасочени полети. В студиото на „Твоят ден“ авиоекспертът Тодор Иванджиков обясни какви са рисковете, как се взимат решенията за полетите и какво трябва да знаят пътуващите в подобни условия.

По думите му настоящата ситуация не е необичайна, а просто реалното настъпване на зимата. „Трябва да очакваме анулиране или закъснение на полети. Това е природа и трябва да се съобразяваме с нея“, подчерта експертът.

Силният вятър и студеният фронт през последните дни вече са довели до отмяна и пренасочване на полети, включително и в България. Това, според Иванджиков, е част от нормалните процедури за гарантиране на безопасността.

Кога един самолет може да излети и да се приземи безопасно

Самолетите имат строго определени технически ограничения, заложени от производителите. „В така наречения Type Certificate Data Sheet и Flight Manual са записани допустимите стойности за насрещен, заден и най-вече страничен вятър“, обясни Иванджиков. Най-рисков е именно страничният вятър, а при доближаване до граничните стойности авиокомпанията или пилотът могат да вземат решение полетът да не бъде изпълнен.

Освен това авиокомпаниите често въвеждат още по-строги вътрешни правила, като намаляват допустимите стойности под тези на производителя, за да се избегне риск от излизане от пистата или други инциденти.

Дори когато формално условията позволяват полет, пилотът има последната дума. „Ако има дъжд, сняг и нестабилни условия, пилотът може да прецени, че е по-безопасно да се изчака“, посочи експертът.

Това, по думите му, е причината въздушният транспорт да остава най-безопасният, въпреки неудобствата за пътниците. Всеки самолет излита със запас от допълнително гориво, което позволява кацане на предварително определено резервно летище.

При тежки метеорологични условия обаче ситуацията може да се усложни: „Случва се едно летище да откаже прием, защото е пълно. Това е голям стрес за екипажа, но има процедури и винаги се намира място за кацане“, увери Иванджиков.

Пренасочванията често водят до допълнителни закъснения, изчакване за слот, багаж и наземно обслужване. Според наблюденията на авиоексперта полетите в София се изпълняват, макар и при затруднени условия.

„Всичко зависи от интензивността на снеговалежа и от решението на летищния оператор дали да направи пауза за почистване на пистата“, обясни той.

Пистите трябва да се поддържат чисти, за да се предотврати приплъзване на самолетите при кацане и излитане.

Пренасочиха и отмениха полети на летище "Васил Левски"

Иванджиков разкри и любопитен детайл от практиката в авиацията – при силни ветрове самолетите на земята се укрепват допълнително. „Когато са без пътници, те са по-леки. Виждал съм как самолет се повдига и мести от вятъра“, разказа той.

Затова авиокомпаниите използват тежести или специални въжета, за да предотвратят инциденти и щети. При закъснения или отменени полети, причинени от лоши метеорологични условия, не се дължат стандартните компенсации. „Това е форсмажор. Авиокомпанията не носи отговорност за времето“, уточни експертът.

Възможно е съдействие и пренасочване, но не и финансово обезщетение по европейските регламенти.

Редактор: Цветина Петкова