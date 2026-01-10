Прага е популярна туристическа дестинация, но как изглежда ежедневието в столицата на Чехия? Как се живее сред толкова много туристи? Розари, която е на 21 години и е студентка - показва на екипа на "Дойче веле" родния си град.

Отговаря ли Прага на образа си в социалните мрежи (ВИДЕО)

"Прага е моят роден град и столица на Чехия. Туристите идват тук заради историческите сгради, червените покриви, калдъръмените улици и силната бира и култура. Но днес ще ви покажа моята Прага. Казвам се Розари. На 21 години съм и съм студентка. Родена съм в Прага, израснала съм в столицата и в момента живея в най-големия град в Чехия", споделя младата жена.

Коя е родината на козуначените коминчета, които са популярни в Прага

Тя живее в панелен блок – типична бетонна жилищна сграда извън центъра на града. Тези здания са построени по време на комунистическата епоха и могат да се видят из цяла Централна и Източна Европа.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова