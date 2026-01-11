Убитите протестиращи в Иран вероятно са много повече, отколкото предполагат чуждестранните медии. До този извод стигат от персийската служба на "Би Би Си" заради разкази на лекари. Само в една болница в северния град Ращ има 70 убити, според медиците.

От Техеран съобщават за 38 загинали. Липсата на независими медии и спирането на интернета затруднява събирането на достоверна информация.

Седем жертви при протестите срещу високите цени в Иран

В петък Съединените щати отново обявиха, че убийствата на протестиращи ще бъдат посрещнати с военен отговор, а Иран обвини Вашингтон, че дирижира протестите. Те избухнаха преди две седмици и са най-мащабните от години. Повод стана сривът в цената на местната валута и недоволството на Сдружението на дребните търговци, което е влиятелна институция в Иран.

