Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес Русия в целенасочен терор над украинския народ, след като през седмицата Москва нанесе тежки въздушни удари, предаде ДПА. Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми бомби и 50 ракети от различни видове, сред които хиперзвуковата балистична ракета със среден обсег "Орешник".

Оръжията бяха насочени "срещу цели, които нямат военна значимост: енергийни съоръжения и жилищни сгради", каза Зеленски. "Москва умишлено изчака студеното време да усложни максимално живота на обикновените украинци. Това е умишлен, циничен руски терор над хората", написа украинският президент.

Под изявлението си той прикачи видеоклип, на който дрон поразява цивилни обекти в Киев и околностите, както и в Харковска, Херсонска, Днепропетровска, Донецка, Одеска, Запорожка и Черниговска област. Във видеозаписа нямаше кадри от западния град Лвов, който беше поразен от ракетата "Орешник".

Поне четири жертви при атака с дронове срещу Киев, обявиха въздушна тревога

Кремъл заявява, че нанася удари само срещу военни цели, въпреки че атаките срещу атомните електроцентрали засягат цивилното население.

Междувременно, над 1000 жилищни сгради в Киев все още са без отопление след атака по-рано тази седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. В петък заради ракетен удар срещу Киев целият град остана без ток и отопление. Едва днес властите възстановиха водоснабдяването, а токът и отоплението бяха пуснати на места.

Тази зима по всяка вероятност е най-студената от началото на войната преди близо 4 години, отбелязва "Ройтерс". Натрупаните щети по електропреносната мрежа доведоха до прекъсване на комуналните услуги, а температурите са под -12 градуса и се очаква тази седмица да достигнат -20 градуса.

"Работата по възстановяването на услугите продължава. Въпреки това енергоснабдяването остава много трудно", написа кметът на Киев Виталий Кличко в Telegram. "Според прогнозите не се очаква температурите да се повишат през следващите дни, затова тежката ситуация в столицата ще продължи", добави той.

Министерството на енергетиката на Украйна заяви, че тази нощ руските сили отново са атакували електропреносната мрежа и токът е спрял за кратко в югоизточните Днепропетровска и Запорожка област.

"Тази седмица нямаше нито един ден без нападения срещу енергийни съоръжения и ключова инфраструктура. Отчетени са общо 44 атаки", написа министър-председателката Юлия Свириденко в "Телеграм".

Наскоро Москва също обвини Киев, като заяви, че Украйна умишлено е атакувала с дрон една от резиденциите на руския президент Владимир Путин. Зеленски отрече категорично това, а ЦРУ стигна до заключение, че Украйна не е взимала на прицел Путин, нито резиденциите му, сочат публикации на американски медии.

Редактор: Дарина Методиева