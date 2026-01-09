Русия удари Украйна с хиперзвуковата си ракета „Орешник“, в рамките на нова масирана атака. Руски дронове атакуваха цели в Киев рано днес. Уби най-малко четирима души, предизвикани са пожари и са нанесени значителни щети, съобщиха официални лица.

Тимур Ткаченко, който е шеф на военната администрация на столицата, написа в Telegram, че двама души са загинали при ударите, които започнаха около полунощ.

Един от загиналите, каза той, е бил лекар от Бърза помощ. Той пристигнал в апартамент, ударен последователно от два дрона. Кметът Виталий Кличко твърди, че две жилищни сгради са били ударени на източния бряг на река Днепър, което е причинило значителни щети. Цялото фоайе в една от сградите е било унищожено. Висока сграда също е била сериозно повредена в централния район на града, добави той.

Видео: "Ройтерс"

Руските ракети удариха жилищни сгради в Кривой рог

Ткаченко каза, че един дрон е предизвикал пожар в търговски център, а друг е паднал пред медицинско заведение.

И двамата официални представители заявиха , че са избухнали пожари в няколко квартала на града. В Киев въздушната тревога продължи повече от три часа след първите атаки с дронове.

„Тази нощ беше особено тревожна. Ударите продължиха 5 часа и бяха насочени към инфраструктурните обекти като електроцентрали. Затова нямаме ток”, обясни в ефира на „Твоя ден” Микола Ярмолюк, бивш съветник на украинското посолство у нас.

По думите му част от хората са останали в домовете си, а друга са се скрили в бомбоубежища. И допълни, че киевчани са свикнали с подобни удари.

Редактор: Габриела Павлова