Бразилското дърво, незаменимо за изработката на лъкове за струнни инструменти, се оказа в центъра на глобален спор. То е рядко и застрашено, но за музикантите остава ключово за възпроизвеждането на качествен звук. Вече се предприемат по-строги мерки за опазването му, за които природозащитниците настояват. Това поражда опасения сред артистите за бъдещето на тяхната професия.

Алисио де Матос е прекарал близо пет десетилетия в реставрация на лъкове за цигулки. От 2006 година насам той изработва и инструменти от бразилско дърво.

Освен майстор на лъкове, той е активен природозащитник и се застъпва за опазването на този рядък вид, който расте почти изцяло в Бразилия. Затова Алисио дори отглежда дърветата в собствения си имот. „Като засаждам дървета, повишавам осведомеността за значението на бразилското дърво - най-доброто за изработване на качествени лъкове”, споделя той.

В стремежа си да защити вида и да засили мерките за опазването му, правителство на Бразилия предложи бразилското дърво да бъде включено в най-строгата категория на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Подобна мярка би означавала музикантите да регистрират инструментите си при пътуване в чужбина или при продажба - нещо, което предизвика сериозно безпокойство в музикалните среди.

На кое дърво е кръстена Бразилия

„Западната музика зависи от лъковете, изработени от бразилско дърво. Не мисля, че Бразилският институт за околната среда и възобновяемите природни ресурси ще позволи включването му в най-строгата категория. Това би имало сериозно отрицателно въздействие върху търговията и върху самата професия”, заяви Алисио.

На 5 декември 185 държави приеха нови международни правила за бразилското дърво. Те предвиждат музикалните инструменти и аксесоари да могат да се пренасят през граница без специални разрешителни, когато не се използват с търговска цел.

„Ние позволяваме и улесняваме свободното придвижване на музиканти с техните лични инструменти, които са част от професионалното им оборудване”, каза началникът „Биоразнообразие и гори“ Ливия Карина Пасос.

Новите правила целят да постигнат баланс между опазването на застрашения вид и нуждите на музикалната общност.

Редактор: Ивайла Маринова