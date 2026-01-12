54-годишен мъж е задържан за вандалския акт срещу българското посолство в Скопие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. След подадения сигнал незабавно са предприети действия за установяване на извършителя и изясняване на обстоятелствата около случая.

В 12:40 ч. на улица „Кирил и Методий“ полицейски служители са задържали лицето с инициали Ш.А., след като е било установено, че е повредил стъклото на входната врата на посолството.

Вандалският акт бе извършен на 11 януари.

