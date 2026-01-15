Седем години лишаване от свобода и 10 години без право да управлява моторно превозно средство постанови хасковският окръжен съд за 61-годишния Лютви Хасан. Той беше обвинен в причиняването на катастрофа на пътя Хасково - Димитровград, при която загина 23-годишният Йордан Бозуков.

Инцидентът стана на 20 март 2023 година. Първоначално младият мъж беше настанен в болница в кома, но по-късно почина.

В деня на трагичния инцидент Лютви Хасан е дал проба над 2 промила алкохол. Той е бил задържан от полицията, но е освободен няколко часа по-късно без прокуратурата да има възможност да удължи ареста. Мъжът е с двойно гражданство и близо 2 г. остана в Турция. Върна се през март миналата година.

След като разбрал, че шофьорът, причинил катастрофата е освободен и е избягал, бащата започнал „собствено разследване“ и стигнал до записите на камерите от крайпътни обекти, които показват движението на колата на Хасан и самата катастрофа.

Миналата година Лютви Хасан се призна за виновен и поиска съкратено съдопроизводство. Съдът обаче не уважи искането. По време за събедното заседание Хасан е признал, че се е разсеял с телефона си преди фаталния сблъсък.

След постановяването на присъдата на въпрос дали ще обжалва наказанието си Хасан отговори с "Ще видим".

Бащата на загиналия шофьор - Ясен Бозуков, каза, че при такава трагедия никое наказание не е достатъчно справедливо, защото няма как да върне сина му. Той призна, че са очаквали по-строга присъда. Бозуков се обяви за ясно фиксирани високи наказания за подобни катастрофи с пияни или дрогирани шофьори.



Прокурор Атанас Палхутов коментира, че след анализ най-вероятно ще протестира присъдата пред Апелативенния съд в Пловдив. Той обясни, че сегашното наказание е под средния размер и е трябвало да бъде взето при отегчаващи вината обстоятелства, защото подсъдимият е карал пиян и то само месец, след като си е получил книжката, отнета за 2 г.



