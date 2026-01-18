Хиляди убити при антиправителствените протести в Иран, като броят им расте. Според Human Rights Watch вече се говори за около 12 000 души. САЩ говорят за бъдещи мерки, ако убийствата продължат. Същевременно управляващите в Иран твърдят, че протестите са инспирирани отвън.

„Изглежда, че правителството успя да потуши протестите на някои места. Но толкова много изгубиха живота си. И хората са толкова ядосани. И то не само на режима, но и на други участници – международни участници”, коментира в предаването „На фокус” Хамид Хош Сияр, иранец, който живее в България и работи с деца бежанци в лагера в Харманли

Хамид очаква, че събитията в Иран ще се повторят и дори ще са още по-брутални. Той потвърди, че комуникациите в родината му са прекъснати. „Няма интернет, няма телефон. Затъмнението продължава повече от 200 часа. Преди няколко дни успях да разговарям с майка си само за няколко минути. Тя каза, че всички са живи. Не знам дали го каза, за да не ме притеснява”, каза Хамид.

Той не е съгласен с позицията на официалните власти, че протестите са инспирирани от чужбина. „Цените на всичко изведнъж скочиха, а парите се обезцениха. Всички изведнъж загубиха 25% от парите си. И преди това имаше много протести, нито един от които няма връзка с чужденци. Но от дълго време този режим се оправдава с чужденците”, казва Хамид Хош Сияр.

Той не очаква САЩ да ударят Иран.

„Аз не виждам намерения от страна на западните лидери да се направи нещо. Те само казват, че застават на страната на иранския народ, но нищо повече от това”, казва Хамид.

Той очаква по един или друг начин иранците да отхвърлят режима. „Единственият въпрос е кога. И колкото по-дълго продължава, толкова по-брутални, толкова по-радикални ще стават хората”, смята той.

В родината си Хамид Хош Сияр е арестуван, след като бил част от авторите на Facebook група. „Един ден арестуваха всички ни. Беше около 05:00 сутринта. Нахлуха в къщата. Не чукаха – направо разбиха вратата. Влязоха и ме арестуваха. Видях петима души. По-късно разбрах, че е имало и още хора при обиска на дома ми. Взеха всичките ми ръкописи и дигиталното оборудване”, разказа Хамид.

120 дни е бил в изолирана килия. Осъден е на 2 години и се връща в затвора. След като излежава присъдата си, той остава няколко години в Иран. След това бяга.

Целия разговор гледайте във видеото.