Сирийското министерство на отбраната обяви четиридневно прекратяване на огъня с кюрдските сили. Това се случи, след като двете страни са постигнали разбирателство относно бъдещето на населената предимно с кюрди провинция Хасака, предаде АФП.

Министерството съобщи, че примирието влиза в сила от 20:00 ч. местно време и ще продължи четири дни. Ведомството уточни, че примирието е част от споразумение между правителството в Дамаск и водените от кюрди Сирийски демократични сили.

От своя страна Сирийските демократични сили заявиха, че са ангажирани с четиридневното примирие, обявено от властите в Дамаск. „Обявяваме пълния ангажимент на нашите сили към прекратяването на огъня. Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани“, се казва в изявление на Сирийските власти. Те добавиха, че са готови „да продължат с прилагането“ на споразумението, обявено от Дамаск на 18 януари.

