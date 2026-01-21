Израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, отправена от американския президент Доналд Тръмп да се присъедини към Съвета за мир, съобщават от кабинета на министър-председателя.

„Нетаняху ще се присъедини като член към Съвета, в който ще участват лидери от цял свят“, се казва в официалното изявление.

След Путин: Тръмп покани и Зеленски в Съвета за мир

Междувременно стана ясно, че норвежкото правителство няма да се включи към Съвета на Тръмп. „Американското предложение повдига редица въпроси“, които изискват „по-нататъшен диалог със Съединените щати“, каза държавният секретар Кристофер Тонер, цитиран от АФП.

„Норвегия няма да се присъедини към предложените договорености за Съвета за мир и следователно няма да присъства на церемонията по подписването в Давос“, подчерта Тонер, добавяйки, че Норвегия ще продължи тясното си сътрудничество със Съединените щати.

Световни лидери се събират в Давос за ежегодния икономически форум

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната, но според устава ролята му не се ограничава само до палестинската територия. Членовете трябва да платят до 1 милиард долара, за да получат постоянен статут.

Редактор: Ивета Костадинова