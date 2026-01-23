Снимка: БТА
Днес Румен Радев ще излезе от президентската институция
Конституционният съд ще се произнесе днес за оставката на президента Румен Радев. Това е третото дело за 2026 година, като докладчик по него е председателят на съда Павлина Панова.
Задачата на Конституционният съд е само да установи, че оставката на Румен Радев е негово лично волеизявление. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда президенът да се явява на изслушване в КС или пък да се прави разследване.
Румен Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела
Правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Няма да се налага Йотова повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 година - като вицепрезидент. Сред задълженията ѝ са да изпълни остатъка от мандата в случай на преждевременното му прекратяване от страна на президента.
А след решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова.
Редактор: Дарина Методиева
