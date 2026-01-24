Тристранните преговори между Съединените щати, Русия и Украйна в Абу Даби приключиха. За първи път от началото на войната се използва подобен формат на разговори.

След срещите от вчера не беше оповестена официална информация за това как е преминал първият ден от преговорите. Анализатори посочват, че към момента няма ясни признаци за постигане на компромис между страните.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че основният спорен въпрос остава териториалният. По думите му Русия настоява Украйна да отстъпи около 5 хиляди квадратни километра територии в региона на Донбас. Социологически проучвания в Украйна показват, че мнозинството от гражданите са категорично против подобна отстъпка.

Зеленски поиска доставки на противовъздушна отбрана от САЩ

Междувременно, докато дипломатическите разговори продължават, Киев и Харков са били подложени на по-тежък от обичайния обстрел през изминалата нощ. Част от ударите отново са били насочени срещу електроцентрали и топлоелектрически централи.

В резултат на атаките стотици хиляди хора са останали без електричество, вода и отопление в условията на студената зима.

Русия, Украйна и САЩ проведоха тристранна среща в Абу Даби

„Що се отнася до съдържанието на разговорите в петък - все още е твърде рано да се правят заключения. Ще видим как ще се развие разговорът утре и какви резултати ще донесе. Необходимо е не само Украйна да има желание да прекрати тази война и да постигне пълна сигурност, но и подобно желание по някакъв начин да се появи и в Русия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Редактор: Румен Лозанов