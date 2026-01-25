Снимка: БГНЕС
Очаква се решението на Илияна Йотова за служебния кабинет
Партиите в очакване на изборите и служебния кабинет
Какви привилегии получават президентите след „Дондуков 2“
ПП планира коалиционно участие с ДБ на изборите
Кога се пише обществен договор
Христо Гаджев: Ще се явим на изборите с ясен план и без език на омразата
Протестиращи хвърляха запалителни бомби по полицията, има ранени служители на реда
Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители. В отговор полицията използва водно оръдие и разпръсна събралите се няколко хиляди души.
По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени.
Мащабен антиправителствен протест срещу корупцията в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)
Демократическата партия настоява за оставката на правителството. От формацията твърдят, че членове на кабинета на премиера Еди Рама са замесени в корупционни схеми и че управляващите са манипулирали резултатите от изборите, проведени миналата пролет.Редактор: Румен Лозанов
