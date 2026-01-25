Полша няма намерения за приемане на еврото, тъй като силният икономически растеж на страната отслабва аргументите за отказ от националната валута. Това заяви финансовият министър Анджей Домански, подчертавайки, че полската икономика в момента се представя по-добре от повечето държави в еврозоната.

„Разполагаме с все повече икономически данни и анализи, които показват, че запазването на злотата е оправдано“, посочи Домански. По думите му решението не е политическо, а изцяло икономическо.

След завръщането на Доналд Туск на власт през 2023 г. полската злота се засили спрямо еврото, а обществените нагласи остават против въвеждането на единната валута. Според прогноза на ОИСР икономиката на Полша ще нарасне с 3,4% тази година – най-високият ръст в ЕС.

Вместо фокус върху еврозоната, Варшава поставя за цел участие в Г-20, след като през миналата година БВП на страната надхвърли 1 трилион долара и я нареди сред 20-те най-големи икономики в света.

