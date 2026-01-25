Тежък пътен инцидент с две жертви стана в неделя следобед на пътната отсечка между пътен възел "Крайморие" и село Маринка.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от Маринка, навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал челно с друга кола, шофирана от 32-годишна жена от Бургас.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

При удара на място загинали 41-годишният шофьор и неговият 52-годишен спътник, който пътувал на предната дясна седалка. Жената, управлявала другия автмобил, е откарана в болница „Сърце и мозък“ в съзнание, но в недобро общо състояние.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Пътят е затворен в двете посоки, а движението е пренасочено през комплекс „Меден Рудник“.