Снимка: Цеца Алексова, NOVA
При удара на място загинали 41-годишен мъж и неговият 52-годишен спътник
Тежък пътен инцидент с две жертви стана в неделя следобед на пътната отсечка между пътен възел "Крайморие" и село Маринка.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от Маринка, навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал челно с друга кола, шофирана от 32-годишна жена от Бургас.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Шестима души са пострадали при челен удар на два автомобила на пътя Русе–Кубрат
При удара на място загинали 41-годишният шофьор и неговият 52-годишен спътник, който пътувал на предната дясна седалка. Жената, управлявала другия автмобил, е откарана в болница „Сърце и мозък“ в съзнание, но в недобро общо състояние.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Пътят е затворен в двете посоки, а движението е пренасочено през комплекс „Меден Рудник“.
