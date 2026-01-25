Снимка: Илюстративна/ iStock
11 от жертвите са окончателно идентифицирани
Екипът за идентификация на жертви при бедствия в Индонезия е получил 25 чувала с тела след свлачище в района Чисаруа в провинция Западна Ява, станало в събота.
Към 17:00 часа местно време 11 от жертвите са окончателно идентифицирани, съобщи говорителят на полицията Хендра Рохмаван. Процесът на идентификация продължава за останалите тела, като се извършва с помощта на съдебномедицински и научни методи.
Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, има загинали (ВИДЕО)
Идентифицираните жертви включват 10 цели тела и една отделна част от тяло. Операциите по издирване и спасяване временно бяха преустановени заради неблагоприятни теренни условия, но се очаква да бъдат възобновени на 26 януари.
Свлачището, предизвикано от обилни валежи след няколкодневни интензивни дъждове, е нанесло значителни щети в района.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни