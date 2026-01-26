Снимка: АП/БТА, Видео: Reuters
Корабът бил проверен преди напускането на пристанището и нямало признаци за претоварване
Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините, като досега спасителите са успели да извадят поне 316 живи пътници и са открили 15 тела, съобщиха властите.
Корабът „Триша Керстин 3“, които превозва както пътници, така и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда, когато получил техническа повреда и потънал на близо 2 км от брега.
At least 13 bodies were recovered and more than 100 people remained missing after an inter-island #ferry carrying more than 300 passengers and crew sank early Monday morning in waters off #Basilan province in the southern #Philippines. Search and rescue operations were ongoing.… pic.twitter.com/lFwIQfU9tJ— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) January 26, 2026
В спасителната операция са се включили кораби на бреговата охрана и военноморските сили, самолет за наблюдение, хеликоптер, както и рибарски лодки, съобщи бреговата охрана.
A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 26, 2026
There were "8 confirmed casualties" so far from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3, which was traveling to the island of Sulu, Arsina Laja… pic.twitter.com/gAKcRt6keW
Командирът на бреговата охрана Ромел Дуа заяви, че корабът е бил проверен преди напускането на пристанището и нямало признаци за претоварване.
A ferry with more than 350 people on board sank in the southern Philippines after midnight and rescuers have saved at least 215 passengers and retrieved seven bodies, Philippine officials said Monday, according to media reports. Search and rescue efforts were being done in good… pic.twitter.com/3FfWZ8CSs2— Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2026
Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради бурите, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол за спазване на изискванията.
Снимка: АП/БТАРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни