Корабът бил проверен преди напускането на пристанището и нямало признаци за претоварване

Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините, като досега спасителите са успели да извадят поне 316 живи пътници и са открили 15 тела, съобщиха властите.

Корабът „Триша Керстин 3“, които превозва както пътници, така и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда, когато получил техническа повреда и потънал на близо 2 км от брега.

В спасителната операция са се включили кораби на бреговата охрана и военноморските сили, самолет за наблюдение, хеликоптер, както и рибарски лодки, съобщи бреговата охрана.

Командирът на бреговата охрана Ромел Дуа заяви, че корабът е бил проверен преди напускането на пристанището и нямало признаци за претоварване.

Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради бурите, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол за спазване на изискванията.

Снимка: АП/БТАСнимка: АП/БТА

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Петър Къдрев, БТА

