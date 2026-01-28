Унгария стартира "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна, съобщи член на националистическото правителство на Виктор Орбан. Агенция "Франс прес" отбелязва, че това става в момент, когато страната се готви за избори, които ще се проведат през април.

Това е най-новата от поредица инициативи, която цели да легитимира политиката на Орбан, останал близък партньор на руския президент Владимир Путин, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.

Писма с петицията ще бъдат изпратени на унгарските граждани, обясни държавният секретар Янош Наги пред обществената телевизия Hir TV. Очаква се да има и кампания с плакати, както и съобщения по телевизията и в интернет.

Петицията дава възможност на унгарците да изразят несъгласието си с "продължаването на финансирането на руско-украинската война", както и "финансирането на украинската държава за следващите 10 години" и "повишаването на цените на енергията в резултат на войната".

Унгарците могат да посочат дали се противопоставят на една, две или три от посочените фрази. Те трябва да изпратят отговора си до 23 март, три седмици преди изборите.

Редактор: Ивета Костадинова