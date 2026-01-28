В Италия са недоволни от новината на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, според която ICE ще придружи делегацията на щатите по време на Зимните олимпийски игри. Причината за недоволството на европейците са скандалите в последно време около агенти на Имиграционната и митническа служба на САЩ, които предизвикаха напрежение в Минеаполис.

Те ще се присъединят към екип за сигурност от Държавния департамент по време на Олимпийските игри, „за да проверяват и смекчават рисковете от транснационални престъпни организации“, се казва в изявление на министерството.

„Всички операции по сигурността остават под италианско ръководство“, се казва в изявлението, като се добавя, че ICE „не провежда акции по прилагане на имиграционните правила в чужди държави“.

Очаква се вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио да присъстват за началото на Игрите, насрочено за 6 февруари.

Въпреки уговорките на американските служители, новината за участието на агенцията предизвика недоволство в Италия, особено след убийствата в САЩ.

Италианското правителство заяви във вторник, че търси разяснения от американски дипломати. Външният министър Антонио Таяни, че агентите на ICE няма да имат право да се разполагат по италианските улици. Той добави, че „общественият ред по време на Олимпийските игри ще се осигурява само от италианската национална и местна полиция“.

Негодуванието си от пристигането на ICE изрази и кметът на Милано - Джузепе Сала, спред когото италианското правителство трябва да каже „не“ на Тръмп: „Да доведем в Милано полиция, която се отличи с престъпни деяния, която убива, която влиза в домовете на американски граждани без разрешение, не мисля, че това е добра идея“.

Американските правоохранителни органи имаха по-ограничена роля по време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж. Службата за разследвания на вътрешната сигурност, клон на ICE, си сътрудничи с френските правоохранителни органи.

