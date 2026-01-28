Снимка: iStock
66-годишният Аджит Павар беше заместник главен министър на щатa Махаращра
Частен самолет, на който пътувал заместник главен министър на индийски щат, се разби в поле в Индия. При инцидента загинаха самият той и останалите четирима души на борда - двама от екипажа и двама от екипа на Аджит Павар, съобщиха властите.
Самолетът летял от Мумбай към Барамати, когато се разбил и избухнал в пламъци на около 254 км от мегаполиса. Причината за катастрофата все още не е известна. Видеокадри показаха дим да се издига над останките на машината.
66-годишният Павар беше заместник главен министър на западния индийски щат Махаращра. В Барамати той трябвало да участва в кампанията за местните избори.
Павар беше ключова фигура в щатската политика и вторият по ранг служител на изборна длъжност в Махаращра, като част от управляващата коалиция на премиера Нарендра Моди.Редактор: Цветина Петкова
