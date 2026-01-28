Над 800 000 души в северната и централната част на Португалия останаха без електрозахранване в резултат на бурята „Кристин“. Тя повали дървета и електрически стълбове, наруши трафика и причини материални щети на множество жилища.

Вятърът достигна скорост до 150 километра в час и беше придружен от обилни валежи и дори снеговалеж.

Бурята причини смъртта на най-малко четирима души в района на Лисабон и в централната част на страната, сочат новите данни на спасителните служби, цитирани от "Франс прес".

Сред първите жертви е мъж, загинал в предградие на Лисабон, когато колата му е била премазана от изкоренено от вятъра дърво. Още един мъж е загинал в окръг Лейрия, в резултат на падане на "метална конструкция", съобщиха от гражданската защита в първоначалната си сводка.

По-късно от Националната служба за гражданска защита съобщиха за още две жертви в община Лейрия.

Властите заявиха, че са регистрирани други около 1 500 инцидента, свързани с неблагоприятните метеорологични условия.

Редактор: Ивета Костадинова