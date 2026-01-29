Петима служители на британските имиграционни служби се явиха в четвъртък в съда по обвинения в злоупотреба със служебно положение и заговор за кражба на пари от мигранти, които пристигнали във Великобритания с лодки, предаде "Ройтерс".

53-годишният Джон Бърнтал, 45-годишният Бен Едуардс, 42-годишната Лий-Ан Евансън, 36-годишният Бесмир Матера и 33-годишният Джак Мичъл са обвинени в кражби от мигранти между август 2021 г. и ноември 2022 г. На петимата служители са повдигнати също по едно обвинение за злоупотреба със служебно положение и по едно за пране на пари.

Обвинените служители седнаха на подсъдимата скамейка в лондонския Уестминстърски съд, където прокурор Розалинд Ърис каза, че петимата са работили на южните брегове на Великобритания, занимавайки се с пристигащи с малки лодки мигранти. Ърис добави пред съда, че много от тези хора пристигат с относително големи суми пари в брой, които носят в себе си. Когато обвиняемите научили за това, се наговорили да вземат парите на мигрантите за себе си и да си ги разпределят, посочи прокурорът.

Матера е обвинен също така за влизане и оставане на територията на Великобритания с измама и притежание на три документа за самоличност - британски паспорт, както и една безсрочна и една временна шофьорска книжка, издадени на човек с фалшива самоличност.

Ърис каза, че Матера е кандидатствал за убежище през 2003 г., твърдейки, че е от Косово и че е пристигнал във Великобритания с камион. Прокурорът посочи, че в действителност Матера е от Албания и е пристигнал във Великобритания на организирана от училище екскурзия.

Шестият обвиняем - 43-годишният Дейвид Грънди, е със само едно повдигнато - за пране на пари.

Всички шестима обвиняеми се пуснати под гаранция в очакване на следващото изслушване в Кралския съд в Саутуорк през февруари. Към нито един от тях не е било отправено искане да пледира невинен или да признае вина.

