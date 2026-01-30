В Александрия емблематичната трамвайна линия „Рамл“ е на път да остане в историята. Още следващата седмица започва мащабна реконструкция, която ще замени вековните разноцветни трамваи с модерна лека железница с цифрово управление.

Линията, открита през XIX век, обслужва десетки хиляди пътници всеки ден и е сред малкото в света с двуетажни мотриси.

Проектът предвижда по-висока скорост, по-кратко време за пътуване и по-голям капацитет.

Докато част от жителите приветстват модернизацията, други се тревожат заради дългите ремонти и загубата на една от най-обичаните забележителности на града. Властите уверяват, че по време на строителството ще осигурят алтернативен транспорт.