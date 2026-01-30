-
Температури от минус 12 до 23 градуса през февруари
-
Издирват мъж за 6 кражби на пътен знак за престой и паркиране в Пловдив
-
Цената на билета за крепостта "Баба Вида" почти се удвои
-
Пловдив обяви грипна епидемия
-
Как Монтана се подготвя да избегне заледяване и инциденти
-
Община Стамболийски в транспортна криза: 17 000 души без автобуси до Пловдив
Линията, открита през XIX век, обслужва десетки хиляди пътници всеки ден и е сред малкото в света с двуетажни мотриси
В Александрия емблематичната трамвайна линия „Рамл“ е на път да остане в историята. Още следващата седмица започва мащабна реконструкция, която ще замени вековните разноцветни трамваи с модерна лека железница с цифрово управление.
Линията, открита през XIX век, обслужва десетки хиляди пътници всеки ден и е сред малкото в света с двуетажни мотриси.
Проектът предвижда по-висока скорост, по-кратко време за пътуване и по-голям капацитет.
Докато част от жителите приветстват модернизацията, други се тревожат заради дългите ремонти и загубата на една от най-обичаните забележителности на града. Властите уверяват, че по време на строителството ще осигурят алтернативен транспорт.
Последвайте ни