Снимка: istock
В операцията са участвали прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“
Разкриха голяма незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и с международно участие.
Мащабната производствена дейност е развивана под прикрие в стари постройки в землището на пернишкото село Батановци. Част от незаконната дейност е осъществявана в подземното ниво на сграда.
Домашен арест за хасковския бизнесмен Стойчо Иванов по делото за нелегалната цигарена фабрика край Момково
Представители на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ ще дадат подробности на място в разкритата незаконна фабрика на брифинг днес.
