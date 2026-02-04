Разкриха голяма незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и с международно участие.

Мащабната производствена дейност е развивана под прикрие в стари постройки в землището на пернишкото село Батановци. Част от незаконната дейност е осъществявана в подземното ниво на сграда.

Представители на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ ще дадат подробности на място в разкритата незаконна фабрика на брифинг днес.