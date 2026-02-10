Система за виртуална реалност беше въведена в отделението по физиотерапия и рехабилитация на болницата в Бургас. Тя се използва за възстановяване на пациенти с неврологични заболявания и травми.

VR рехабилитацията е интерактивна терапия в компютърно генерирана среда, в която пациентът извършва упражнения. С помощта на очила за виртуална реалност и сензори за движение се симулират реални задачи – например ходене, балансиране, преместване на предмети и други.

„Това, което целим е основно с пациентите да ги поставим в среда, която е нетипична. Те имат собствен аватар и изпълняват упражнения и движения, които са зададени от терапевта в контролирана среда. Това е един процес, с който ние улесняваме възстановяването на пациентите, както знаете рехабилитацията е един продължителен процес, изискващ много усилия”, обясни доц. Светла Шопова от БДУ „Проф. д-р Асен Златаров”.

„За мен е интересно, защото е във вид на игра. След този сеанс до другия усещам по съвсем различен начин ръката”, каза Петранка Иванова.