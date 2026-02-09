Снимка: iStock
В продължение на 7 дни те се обучаваха дистанционно
Учениците в Пловдив и областта се връщат от днес в класните стаи, след като беше обявен край на грипната епидемия. В продължение на 7 дни те се обучаваха дистанционно.
Проф. Тодор Кантарджиев: Грипната епидемия отшумя
По данни на Здравната инспекция в Пловдив броят на заболелите е намалял и е много под 210 на 10 000 население. Отпадат и ограничителните мерки за посещения в лечебните и социалните заведения. Разрешават се профилактичните прегледи и имунизациите.Редактор: Дарина Методиева
