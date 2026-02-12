Медал от първите съвременни Олимпийски игри през 1896 г. ще бъде продаден на онлайн търг в датска аукционна къща на 1 март.

Любопитни факти за Зимната олимпиада в Милано-Кортина и спортовете в нея

Сребърното отличие е присъдено на спортист на Олимпийските игри в Атина, като се предполага, че той се е състезавал във вдигането на тежести.

Цената на наградата се очаква да достигне между 200 и 300 хиляди датски крони или около 25 хиляди евро.