Игрите са проведени през 1896 г.
Медал от първите съвременни Олимпийски игри през 1896 г. ще бъде продаден на онлайн търг в датска аукционна къща на 1 март.
Любопитни факти за Зимната олимпиада в Милано-Кортина и спортовете в нея
Сребърното отличие е присъдено на спортист на Олимпийските игри в Атина, като се предполага, че той се е състезавал във вдигането на тежести.
Цената на наградата се очаква да достигне между 200 и 300 хиляди датски крони или около 25 хиляди евро.
