Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си, показва изследване на американския Институт „Кинси“, цитирано от Mail Online.

В проучването са участвали 10 036 несемейни възрастни между 18 и 99 години, които отговаряли на въпроса: „Колко пъти през живота си сте били страстно влюбени?“.

Резултатите показват, че 30,3% са изпитвали страстна любов два пъти, 27,8% – веднъж, 16,8% – три пъти, а 10,9% – четири или повече пъти. 14,2% от анкетираните споделят, че никога не са били влюбени. Резултатите поставят под въпрос идеята за „сродната душа“, тъй като много хора преживяват повече от една голяма любов.

Проучването е представено след друго изследване на Университета в Цюрих, според което по-високото образование, съвместното живеене с родители и мъжкият пол са сред факторите, свързани с по-голяма вероятност човек да остане несемеен.

