Новата филмова адаптация на класическата творба на Емили Бронте "Брулени хълмове" зае първото място на световния боксофис с приходи от 82 млн. долара, като това е най-големият глобален дебют за годината, според Variety.

От тях 40 млн. долара са реализирани на северноамериканския пазар, а останалите 42 млн. - са международни за само четири дни от премиерата. Продукцията е подкрепена от Warner Bros., с бюджет около 80 милиона долара. Филмът е режисиран от Емералд Фенел и в главните роли са Марго Роби и Джейкъб Елорди. Ремейкът представя страстната и токсична връзка между Катрин Ърншоу и Хийтклиф в Англия от XVIII век.

Въпреки смесените отзиви филмът се надява международната публика да компенсира бюджета, като най-високи продажби извън САЩ се отчитат във Великобритания, Италия с 4,4 млн. и Австралия. Филмът все още не е излязъл в ключови азиатски пазари като Китай и Япония.

На второ място в световната класация се нареди анимационната спортна комедия на Sony „GOAT“ с 47,6 милиона долара приходи.

Третото място е за криминалния трилър „Crime 101“ с участието на Крис Хемсуърт и Марк Ръфало. Филмът е реализирал 12 милиона долара.

