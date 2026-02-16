Германия обяви, че преговорите с Франция за общи европейски ядрени оръжия са започнали. Разговорите обаче не били насочени срещу Съединените щати.

Говорител на правителството в Берлин каза, че канцлерът Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон са едва в началната фаза на разговорите. "Ние не се опитваме да заменим американския щит, а да го подсилим", каза говорителят.

Тръмп: Необходима е ядрена сделка, която да замени договора „Нов СТАРТ“ с Русия

Според експерти на практика разговорите са с цел намаляване на зависимостта на Европа от Съединените щати. В момента ядрено оръжие имат Великобритания и Франция. Обсъждането на общоевропейска ядрена програма беше предложено по-рано от Еманюел Макрон.

Редактор: Ралица Атанасова