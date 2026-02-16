Снимка: iStock
-
„Войната е навсякъде - и на 60 км от границата може да бъдеш ударен от дрон“: Ариан Шьомен с разкази от фронта в Донбас
-
Фон дер Лайен задейства временно споразумението ЕС-Меркосур въпреки предстоящата съдебна проверка
-
Жертва на брутално сексуално насилие публикува своя автобиография (ВИДЕО)
-
След разговорите в Швейцария със САЩ: Зеленски очаква тристранна среща в началото на март
-
Поредна руска атака срещу градове в Украйна
-
От днес: Великобритания изисква разрешение за пътуване за граждани на 85 страни
-
Четири години по-късно: Украински бежанци в Полша между надеждата и страха
Експерти: Разговорите са с цел намаляване на зависимостта на Европа от САЩ
Германия обяви, че преговорите с Франция за общи европейски ядрени оръжия са започнали. Разговорите обаче не били насочени срещу Съединените щати.
Говорител на правителството в Берлин каза, че канцлерът Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон са едва в началната фаза на разговорите. "Ние не се опитваме да заменим американския щит, а да го подсилим", каза говорителят.
Тръмп: Необходима е ядрена сделка, която да замени договора „Нов СТАРТ“ с Русия
Според експерти на практика разговорите са с цел намаляване на зависимостта на Европа от Съединените щати. В момента ядрено оръжие имат Великобритания и Франция. Обсъждането на общоевропейска ядрена програма беше предложено по-рано от Еманюел Макрон.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни