Дана Еден, продуцентката на хитовия израелски сериал „Техеран“ е намерена мъртва в хотелска стая в Атина, съобщи гръцката полиция, цитирана от електронното издание на в. „Катимерини“.

Тялото на 52-годишната жена, която била в южната ни съседка за заснемането на четвъртия сезон на сериала, е открито вчера, след като неин роднина направил няколко неуспешни опита да се свърже с нея. По случая е започнало разследване. Според направените разкрития и снетите до момента свидетелски показания не изключват версията за самоубийство. Гръцки следователи са открили хапчета на мястото, а съдебен лекар е установил синини по врата на жертвата.

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен

„Това е момент на голяма скръб за семейството, приятелите и колегите на Еден“, се казва в изявление на международната продуцентска компания „Дона енд Шула Продъкшънс“ (Donna and Shula Productions). От там призоваха медиите и обществеността да се въздържат от публикуването на непроверена информация по случая.

Сериалът разказва историята на млада жена, агент на Мосад, изпратена в Иран, за да събере информация за ядрената програма на страната. Според някои критици продукцията засилва антииранските настроения в Израел. В същото време сериалът е международно признат и вече е носител на награда „Еми".

Редактор: Габриела Павлова