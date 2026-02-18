Поредно разочарование в издирването на отвлечената Нанси Гътри. Намерена край дома на жената ръкавица не е дала никакви резултати след изследване за ДНК. Майката на известната телевизионна водеща Савана Гътри липсва вече 17 дни. Властите определят случая като отвличане.

ФБР удвои наградата за предоставяне на информация за изчезналата майка на Савана Гътри



Миналата седмица те пуснаха записи, които показват маскиран мъж пред дома на отвлечената. ФБР все още не може да го идентифицира. Разследващите обявиха през уикенда, че семейство Гътри, включително децата на Нанси и техните съпрузи, не са заподозрени.

Трите деца на възрастната жена публикуваха множество обръщения, в които се молят за безопасното завръщане на майка им и казват, че са готови да платят на похитителите ѝ.

