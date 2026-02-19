Дори най-големите холивудски звезди са се сблъсквали с роли, които се оказват сериозно предизвикателство, поставяйки на изпитание техните способности. Скарлет Йохансон веднъж определи една роля като най-трудната в кариерата си, но това беше такава, за която дори не се налагаше да показва лицето си. Може да си мислите, че липсата на сложен грим или физическо участие би улеснила нещата, но именно зависимостта само от гласа ѝ се оказа най-голямото предизвикателство, с което някога се е сблъсквала.

Йохансон започва кариерата си като дете и е участвала във всичко – от периодични драми и романтични комедии до супергеройски филми и интензивни драми. Макар през годините да е имала няколко роли за анимационни филми за деца – като принцеса Минди в „Губи се в Боб Спондж“ и по-скоро в музикалната поредица „Sing“ – именно не някоя детска гласова роля тя определи като най-предизвикателна. Това беше „Тя“.

Ролята беше в известен смисъл „кръгова“, защото Йохансон беше главната актриса в „Загубени в превода“ на София Копола десет години по-рано. Филмът разглеждаше разпада на отношенията на режисьора със Спайк Джоунс. „Тя“ обаче беше собствената интерпретация на Джоунс за подобен разрив, така че е логично той да използва същата актриса. Но това не беше причината той да избере Йохансон – първоначално ролята на виртуалния асистент Сами, в който се влюбва персонажът на Хоакин Финикс, беше поверена на Саманта Мортън.

Мортън е изиграла всички реплики на героинята и е била на снимачната площадка през целия процес – според нея, тя е била важна част от филма. Но по време на постпродукцията Джоунс променя решението си. Той не е бил убеден, че гласът на Мортън пасва на героинята, и така я заменя с Йохансон, въпреки всичката ѝ предварителна работа. Така Йохансон трябваше да се превъплъти в роля, която вече е била изиграна, но този път да ѝ добави нещо повече - може би нещо по-секси и игриво. В шоуто „You Quiz On the Block“ тя сподели: „Това беше един от най-трудните филми, които сме снимали. Снимките също се оказаха предизвикателство заради нетрадиционния начин на работа. Да се разчита само на гласа ѝ също беше трудно. Интересното е, че като актьор имаш гласа си, разбира се, и тялото си. Това са двата инструмента, с които можеш да играеш. Когато премахнеш единия от тях – в този случай физическото присъствие – това е интересно предизвикателство.“

„Тя“ се превърна в хит, а Йохансон беше завладяваща като Сами, придавайки човешки измерения на изкуствения глас – концепция, която можеше да се провали, но в нейните ръце „Тя“ се превърна в един от най-обичаните и трогателни филми.

Редактор: Дарина Методиева