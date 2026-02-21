„Никой не е по-силен от природата”, казват хората. Доказателство е и опустошителният трус в началото на 2023 г. в Южна Турция. За минути мощта на природата преобръща милиони животи. В „Темата на NOVA” журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди представят разтърсващите истории на оцелелите от смъртоносното земетресение, наричано „бедствието на века”.

Трусът изправя южната ни съседка лице в лице с една от най-жестоките катастрофи в историята. А данните са безпощадни – над 53 хиляди загинали, над 100 хиляди ранени и над 3 милиона евакуирани. Хиляди заживяха в лагери в засегнатите 11 провинции, а над 199 хиляди сгради бяха обявени за тежко повредени. Дни наред спасителни екипи се бориха, за да извадят заклещени под отломките хора. Десетки държави протегнаха ръка, сред тях и България, а Турция нарече земетресението „бедствието на века". Заговори се за некачествено строителство, започнаха дела, част от тях остават нерешени и до днес.

Казват, че времето лекува. Но оказва се,че лек за душевните рани няма. Или ако има - само притъпява болката. Разказват го хората в засегнатите райони. Три години по-късно изравнените със земята градове, започват да се издигат над прахта. А хората потърсили спасение на друго място се връщат в родните си места. Освен нов облик на градовете, смъртоносният трус променил и душите.

Преди 8 месеца Озкан Зенген получава ключ за новия си дом в Кахраманмараш. В него влиза с жена си и двете си деца, но място в новото жилище за жалост намират и старите спомени. Губи всичките си роднини, а племенницата му е спасена от отломките. „Аз загубих почти всичките си роднини – майка ми, баща ми, братя, сестри, загубих ги ето тук. Всичко се беше превърнало в прах. Оцелях, защото живеех в къща в едно близко село. Беше ме страх да влизаме в нея, затова живяхме 45 дни на палатка. Нямаше как да вляза под покрив, след като за секунди всичките ми роднини загинаха. Започнах да се осмелявам да заспивам с покрив над главата си едва след 2-3 месеца”, разказва Озкан. И признава, че е трудно да продължи напред. Благодари на Бог, че е останал жив. Все още не знае какво ще плаща за новия си дом. „За щастие, не загубих работата си…. На този етап все още не съм получил ясна информация за изплащането – за момента не плащаме наем, плащаме само битовите си сметки. Така че очакваме да разберем и какъв ще бъде финансовият план, как ще плащаме за това жилище”, споделя мъжът. Не крие, че често плаче, а в последните месеци сълзите му били и от радост, защото децата му вече не живеели сред отломки и прах.

Само на няколко метра от новото жилище на Озкан на нов магазин се радва и търговецът Мурат. В последните три години продавал стоката си на различни места – само и само да има препитание. Известният турски инфлуенсър ни посреща с усмивка на новоизградения исторически покрит пазар в града. „В момента не мога да кажа, че сме зле. Но земетресението ни се отрази много жестоко – загубихме много хора, разрушенията бяха жестоки. Имаше обаче и много сериозен ефект върху бизнеса ни. Тази трагедия засегна и психиката ни. Моята къща не падна, но как да ти обясня, не можах да се зарадвам от това. Съседите ми, много мои приятели пострадаха. Няма как да останеш безчувствен, гледайки мъката на хората”, казва Мурат.

На юг, опустошеният от труса град Хатай също се преражда. На много места улиците са строителни площадки, а спомените от опустошителното земетресение все още са наоколо. Че не могат да се изтрият онези гледки, признава и Аптур Аман. Целият живот на производителя на обувки преминава тук, а нощта на 6 февруари успява да отнеме огромна част от спомените му. Мъжът разказва: „Не мога да го забравя, разбираш ли ме? Дано никога не ти се налага да ме разбереш. Загубихме толкова много животи само за няколко секунди. Съседните сгради падаха като кибритени кутии, съседите ми бяха под руините. Късметлии сме, момиче – нашата сграда беше сравнително нова и затова падна частично, затова оцеляхме, а говорим и с теб сега”. Днес Аптур очаква както новия си дом, така и новата си фабрика. И той казва, че още не знае кога и колко трябва да плаща на държавата за тях. „Знаеш ли, аз вярвам, че не само земетресението допринесе за всичките тези жертви. Според мен голям проблем беше е некачественото строителство, липсата на контрол. Надявам се, че след този изключително лош опит ще си научим урока и ще имаме стабилни и устойчиви нови сгради”, призовава Аптур.

По данни на областният управител – Мустафа Масатлъ, само в Хатай около 1200 души продължават да живеят в къщи-контейнери. „Ние не трябваше да строим само жилища, трябваше да издигнем отново исторически обекти. Изграждали сме ги камък по камък. Такова чудовищно бедствие може да се случи навсякъде по света и никой не е застрахован. Но ние успяхме да си стъпим на краката. Сега избягваме строенето на много високи сгради, а Хатай се превърна в символ на успеха. След земетресението министерството на семейството и социалната политика изгради специални домове за психологическа подкрепа. Избрахме да оцелеем и оцеляхме. Ще продължим да градим”, казва Масатлъ.

А три години след смъртоносния трус датата 6 февруари събра хората и властта в Османие. Ибрахим отива да чуе думите на турския президент. „Много ви благодаря, че сте тук и говорите с нас в момента, за да покажете на целия свят тази огромна трагедия, която ни сполетя. Никой не е по-силен от природата – да знаеш! И това, което се случи тук, го доказа. Дано станем по-добри хора. Това, което ни сполетя сякаш ни сплоти”, казва Ибрахим от Османие. Спомените му от бедствието са живи и днес: „В онази нощ си бях у дома. Събудихме се от люлеене. Беше толкова силно, че имах чувството, че друса от всички страни. Някак се добрахме цялото семейство в една от стаите, прегръщах децата и чаках – или да спре, или къщата да се срути върху нас. Истината е, че си мислех, че ще умрем. Стисках силно децата и само се молех да излезем живи”.

Трусът носи последствия и за икономиката, а реконструкцията струва много на държавната хазна. По последни данни, цената на живот в Турция се е увеличила поне два пъти и половина за последните три години. Което все повече оскъпява и възстановителите дейности в засегнатите райони. Въпреки това турските власти твърдят, че новите сгради се строят със строг контрол. „Тези земетресения – едно от най-големите бедствия в нашата история, са имали преки разходи за нашата икономика от 104 милиарда долара и непреки разходи от 150 милиарда долара. Казваха „те не могат да завършат тези къщи". Ето ги къщите. Тук са”, заяви президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган пред събралите се в Османие за годишнината от земетресението.

