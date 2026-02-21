Бананите са в опасност. Популярният плод е застрашен от гъбична болест, наречена Fusarium wilt of banana (FWB), която блокира потока на хранителни вещества и кара растението да увехне. През 50-те години на миналия век патогенът дори доведе до функционалното изчезване на един вид – бананите Гро Мишел.

Но няма нужда от паника, учените работят по въпроса. През 2024 г. екип идентифицира молекулярните механизми, стоящи зад микроба, който унищожава бананите. Учени от Университета на Куинсланд в Австралия направиха още една стъпка към защитата на глобалните запаси от банани. Екипът идентифицира област в генома на банана, която контролира устойчивостта към щам, наречен Sub Tropical Race 4 (STR4), който засяга бананите в субтропичните региони. Новооткритата геномна област може да доведе до създаването на нови сортове банани, които са по-устойчиви на болести.

Екипът кръстосал див банан, наречен Calcutta 4, с податливи банани от друг подвид. Когато изложили кръстосаните растения на STR4, те сравнили ДНК-то им с това на бананите, които загинали от патогена. Учените открили, че бананът Calcutta 4 е устойчив на STR4 инфекция на хромозома 5. „Това е изключително значимо откритие. Това е първата генетична дисекция на устойчивостта към Race 4 от този див подвид“, каза Чен.

Изследователите са работили пет години по този сложен проект, за да помогнат за спасяването на бананите от изчезване. Всяко поколение кръстоски на банани трябвало да расте поне 12 месеца, преди да бъде изследвано и използвано за следващите кръстосвания. Според екипа откритието ще помогне за разработването на сортове банани, които са по-устойчиви на Fusarium wilt. Въпреки че бананът Calcutta 4 има критична генетична устойчивост, той не е подходящ за търговско отглеждане, защото „не дава плодове, които са годни за консумация“.

Доставчиците на банани по целия свят работят за защита на индустрията, оценена на 140 милиарда долара. Бананите се считат за четвъртата по важност хранителна култура в света след пшеницата, ориза и царевицата. Около 80% от бананите са за местна консумация, а над 400 милиона души разчитат на този плод за 15 до 27% от дневния си калориен прием.

Редактор: Дарина Методиева