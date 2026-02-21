Доналд Тръмп налага нови глобални мита, след като Върховният съд отмени въведените миналия април широкообхватни такси върху вноса. В петък американският лидер заяви, че ще замени отменените от съда мита с 10% такса върху всички стоки, влизащи в САЩ.

В събота обаче той обяви в Truth Social, че тази такса ще бъде увеличена на 15%. Новите мита ще влязат в сила от 24 февруари и могат да останат само около пет месеца, след което администрацията трябва да потърси одобрение от Конгреса.

Тръмп наложи нова световна такса от 10% върху вноса

Тръмп нарече решението на Върховния съд „ужасно“ и определи съдиите, които отхвърлиха търговската му политика, като „глупаци“. От Белия дом президентът заяви, че се срамува от назначените от Републиканската партия членове на Върховния съд, които са гласували против неговата търговска политика.

Редактор: Ралица Атанасова