Хора навсякъде, опашки пред всяка атракция и препълнени улици – така изглежда на пръв поглед столицата на Португалия. Лисабон е красив, но често претъпкан. И въпреки това – напълно си заслужава.

Разположен на брега на Атлантическия океан и разстлан върху седем хълма, градът предлага впечатляващи гледки, история и култура на всяка крачка. Въпросът е: Какво може да се види само за един ден и как да се избегнат най-големите тълпи?

Денят започва в Алфама – най-старият квартал на Лисабон. Тесните улички са изградени много преди появата на автомобилите. Някои от тях всъщност представляват стръмни стълбища, а дори с карта лесно може да се изгубите.

Само на десет минути пеша се намира замъкът „Сао Жорже“, разположен на най-високия хълм в града. Билетът струва 15 евро и включва безплатен аудиогид за телефон. Най-добре е да се отиде рано сутрин – тогава мястото е сравнително спокойно. Само час по-късно пространството се изпълва с туристи.

Лисабон е претъпкан, но чарът му остава неподправен. Дори сред тълпите могат да бъдат открити автентични места, истинска храна и моменти на тишина. Шумът е част от преживяването – и в крайна сметка напълно оправдан.

Редактор: Цветина Петрова