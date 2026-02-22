От лятото на 2027 г. всяка дреха, продавана в Европейския съюз, ще има дигитален паспорт – електронен профил, който разкрива нейния произход, състав и екологичен отпечатък. Целта е да се ограничи лавинообразният ръст на текстилните отпадъци, които вече достигат десетки милиони тонове годишно.

Данните са стряскащи - всяка секунда камион, пълен с дрехи, се изхвърля или унищожава. „Много от големите марки предпочитат да унищожат непродадената си продукция, за да поддържат усещането за ограничени количества“, казва дизайнерът Невена Николова. По думите ѝ дигиталният паспорт ще позволи на потребителите да проследят целия „живот“ на една дреха - от фабриката до възможностите за ремонт или рециклиране.

Идеята вече има и български отпечатък. Първата компания у нас, която разработва дигитални паспорти за текстил, е създадена в Пловдив. Чрез малък носител, прикрепен към етикета, всеки потребител ще може да види информация за въглеродния отпечатък, използваните материали и дори количеството вода, необходимо за производството на дадена дреха.

Промяната обаче няма да бъде еднакво лесна за всички. Докато големите брандове вече се адаптират към новите изисквания, малките търговци в България могат да се окажат под сериозен финансов натиск заради допълнителните разходи и нуждата от дигитални решения. Въпреки това Николова вече планира да въведе паспортите в бизнеса си в Швейцария и Англия, където пазарът е по-подготвен за подобна трансформация.

Новият дигитален етикет няма да спре сам по себе си планината от текстилен отпадък. Но може да промени нещо по-важно - отношението към дрехите. Защото в бъдеще изборът какво носим вече няма да бъде само въпрос на стил, а и на информираност и отговорност към природата.

