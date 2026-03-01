След новината за ликвидирането на аятолах Али Хаменей, Иран заплаши САЩ с много силни удари. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ако това се случи, САЩ ще отвърнат с невиждана досега сила.

Напрежението в региона расте. Въпреки че са елиминирани голяма част от лидерите на досегашния режим, Иран продължава да нанася ответни удари срещу цели на Съединените щати в региона, както и срещу свои съседи. Вече има реален риск от широк конфликт в региона с военни, икономически и политически последствия, като покачване на световните цени на петрола и нарушаване на глобалната търговия.

Въпросът в момента е ще се разпадне ли режимът на аятоласите и какво може да го замести. Според много политически бежанци, избягали от режима, иранският народ не е готов за всичко това и може да повтори съдбата на много държави в региона, като попадне в политически хаос и вакуум на властта.

Али Трокх е политически активист, който бяга от Иран. Той започва едва на 18, а по-късно се присъединява към Реформистката партия. Али е арестуван и остава в изолация през 2009 година след протестите заради президентските избори в Иран. „Забраниха ми да уча в университета и имах толкова много отворени дела в съдилищата. Разбрах, че ще ме затворят за още 10 години. В този момент реших да напусна страната завинаги”, споделя той.

Али бяга в Турция, а по-късно се премества в САЩ, където се посвещава на защита на бежанци и имигранти. Той споделя, че иранският народ е прекалено беден и неподготвен, за да свали режима на Хаменей. „Докато бях в Турция, бях изпълнен с омраза и ненавист към режима. Исках най-лошите неща да им се случат заради моите лични проблеми с тях. Но спасяването на живота е най-важното нещо, по-важно от протеста. Защото на режима в Иран не му пука за човешките животи. Знам, че бомбардирането на Иран няма да промени нищо, а само ще направи нещата по-лоши”, казва той.

Според Али Тарокх страната няма структури и организация, а всички опозиционери са в затвора или в чужбина. „Трябва да помним, че великите сили си преследват собствения национален интерес. Президента Тръмп доказа, че не го интересува демокрацията и човешките права. Той се интересува от това, което е най-добро за САЩ и е наистина готов да работи с диктатори и режими. Знае, че да работи с демокрации е по-трудно”, добавя той.

Кореспондент: Галина Петрова

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивайла Маринова