Ситуацията около Иран е изключително сложна, но до голяма степен неизбежна. Това заяви бившият министър-председател Филип Димитров в предаването „На фокус“. Той коментира ескалацията в Близкия изток след ударите на САЩ и Израели последвалите заплахи от Техеран.

По думите му в продължение на десетилетия Иран е сред „петната върху световната карта“, които не само противоречат на демократичните норми, но и „изнасят тероризъм, насилие и напрежение“ извън собствените си граници. „Става въпрос за режим, който без уговорки заявява, че иска физически да унищожи съседна държава. Това е неговата физиология“, подчерта Димитров.

По думите му опитите за преговори през последните около 15 години са създали фалшиво усещане за напредък. „Очевидно е, че с подобни режими това не се получава“, допълни той.

По отношение на реакцията на българските институции Димитров определи свикването на Съвета за сигурност като нормално в подобна ситуация. По думите му заплахи винаги съществуват, но към момента не очаква допълнителни усложнения за България. „Какво значи непосредствена заплаха? Ние не бяхме в непосредствена заплаха, когато беше взривен автобусът в Сарафово“, каза той.

Бившият премиер коментира още и състоянието на българската държава в момента. Той сподели за наличието на проблеми, включително корупция, но подчерта, че подобни предизвикателства съществуват и в други европейски държави. „Възмутително е да се твърди, че България е най-ужасната страна на света“, заяви Димитров.

Димитров коментира още и напрежението около съдебната власт и действията на Висшия съдебен съвет. По думите му институциите трябва да се произнесат по установения ред.

Бившият премиер заяви, че в последните години в тази сфера се води война, и добави, че най-разумно би било конфликтът да бъде прекратен. „Когато се води война, реакциите са като на война“, каза той.

Димитров подчерта, че политическите процеси често са съчетание от лична отговорност и моментна реакция.

