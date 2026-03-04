Силвестър Сталоун сподели за тежката физическа подготовка, необходима за заснемането на бойните сцени в "Роки", като разказа колко изтощителен е бил процесът по създаването им. 79-годишният актьор публикува видео в Instagram, показващо тренировките му с Карл Уедърс, който играе Аполо Крийд.

"Повторение. Работа с краката. Тайминг. Да те удрят и да ставаш отново. Написах сценария за три дни и половина, но физическата работа отне месеци. Нищо не беше случайно. Ако искаш да изглежда реалистично, трябва да го изживееш“, написа Сталоун.

В архивното видео двамата актьори детайлно репетират ударите и паданията. Сталоун обяснява, че иска да бъде изхвърлян към въжетата на ринга, които сравнява със „струни на китара“.

Подготовката за бойните сцени е продължила месеци, а докато снимат "Роки IV", Сталоун е счупил ребра по време на сцена с Долф Лундгрен, който играе руския боксьор Иван Драго.

Актьорът призна, че с възрастта тренировките стават по-трудни, но продължава да тренира.

„Фитнесът е като убежище, като църква. Тренираме, за да се подобрим и да се чувстваме физически по-добре, за да имаме силата да се справим с всяко предизвикателство“, споделия той.

Филмът "Роки" спечели три награди „Оскар“ през 1977 г. - за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър монтаж. Силвестър Сталоун беше номиниран за най-добър актьор и за най-добър оригинален сценарий.

Редактор: Дарина Методиева