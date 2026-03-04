"Очакванията в краткосрочен план - до тези четири седмици, за които Доналд Тръмп заяви, че ще има активни военни действия от страна на САЩ, са за повишение на цените на горивата. Американският президент твърди, че в този период ще се разреши основната част от конфликтаи след края му горивата ще поевтинеят". Това заяви в ефира на „Здравей, България” енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов, коментирайки как ще се отрази блокирането на Ормузкия проток, който е един от основните пътища за премиване на петролни танкери в региона.

По думите на експерта е логично да вярваме на думите на Тръмп, защото САЩ доминират в този конфликт. "Тръмп каза, че ще има мерки по отношение на основния проблем за преминаването през протока - застраховките. Много от британските компании, които са лидери в застраховането, отказват да издават полици за политически и военен риск. Това, което САЩ обявиха преди няколко часа, е, че ще предприемат действия, с които да осигурят подобни застраховки на разумни цени. Също така ще има американски военен ескорт", подчерта той.

Николов прогнозира, че в някакъв обозрим срок е напълно възможно да видим скок на цените и на колонките по бензиностанциите. Но изтъкна, че Европа няма проблем със сигурността на доставките на петрол, тъй като много малка част от тях идват от този регион - едва 1/15 част. "За България делът е още по-малък, тъй като основният доставчик на суров петрол за нас е Казахстан. Тоест, по отношение на физическите доставки, няма да имаме проблем. Но това не означава, че цената на горивата у нас няма да се вдигне. Договорите са свързани с индексация спрямо международните бенчмаркове, включително „Брент“. Ценообразуването зависи от тези показатели", обясни той.

Той отново припомни, че през Ормузкия проток минава около 20% от световния петрол и заключи: "Най-негативният сценарий е цената да надхвърли 90-95 долара за барел. Към момента това изглежда малко вероятно, тъй като САЩ дават сигнали, че ще компенсират пазарните сътресения".

