Снимка: Илюстративна/ iStock
-
Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен на 2 места таз
-
Проверка след сигнал: Обездвижили счупен крак на дете с картон в Спешния център в Разлог
-
Дете е блъснато от моторна шейна на ски писта в Банско
-
След инцидента с пиян скиор: Лекари допускат, че Малена Замфирова може да има увреждания на гръбначния стълб
-
Пиян турист помете на писта в Чехия Малена Замфирова, откараха я с хеликоптер в болница
-
След агресия на пътя и счупена челюст: Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и три години чака справедливост
Повече от 130 пожарникари се включиха в операцията по гасене
Избухна голям пожар в северната част на столицата на Перу - Лима. Огънят обхвана склад за матраци и предизвика тревога сред местните жители.
Повече от 130 пожарникари се включиха в операцията и работиха с часове, за да овладеят пламъците и да предотвратят разпространението на огъня към съседни сгради. При инцидента двама души са пострадали. Огнеборец е получил леки изгаряния след експлозия, а друг човек е потърсил медицинска помощ заради вдишан дим.
Експлозия и пожар на Палм Джумейра в Дубай след иранските удари (ВИДЕО+СНИМКИ)
Причините за пожара се разследват.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни