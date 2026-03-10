Нелегална фабрика за производство на анаболни стероиди, хранителни добавки и други подобни продукти е разбита в София при акция на „Икономическа полиция“ към СДВР в понеделник. Задържани са пратки, подготвени за изпращане в чужбина, както и десетки кутии с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия. По време на операцията са открити и големи количества блистери с анаболни таблетки, които достигат до потребители, без те да знаят какво точно съдържат и приемат.

В ефира на „Здравей, България“ Илчо Благоев от „Икономическа полиция“ към СДВР съобщи, че задържаното лице вече е познато на органите на реда. „Преди около три години и половина същият човек беше задържан отново, но тогава не е произвеждал подобни продукти, а само ги е разпространявал“, посочи Благоев. По случая от тогава има образувано досъдебно производство, което все още не е приключило.

По думите му към момента, дори и да бъде повдигнато обвинение, предвиденото наказание може да бъде до три години лишаване от свобода.

Фабриката е разположена на площ от около 200 квадратни метра и е включвала производствена база със складови помещения. На място са открити анаболни стероиди, таблетки и хранителни добавки. Разследващите са установили, че върху опаковките е бил посочен производител, който всъщност не съществува. „За първи път се сблъсквам с подобно нещо“, подчерта Благоев.

Той уточни, че веществата, посочени на опаковките, представляват лекарствени продукти, които могат да бъдат опасни, ако се приемат без лекарско предписание.

По-голямата част от продукцията е била предназначена за износ в чужбина. В помещението са открити и различни варианти на опаковки – на немски, нидерландски и български език, съобразени с пазарите, за които са били предназначени. Разпространението на продуктите е ставало основно чрез интернет и социалните мрежи, включително във Facebook. Разследването по случая продължава.